Словаччина передасть Україні вісім артилерійських установок Zuzana 2 [ Редагувати ]
Уряд Словаччини прийняв рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Бійці Збройних сил України вже проходять навчання.
Про це заявив Міністр оборони Словаччини Ярослав Най, повідомляє Defence 24.
САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані в армію в липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.
Артустановка завдяки стволу довжиною 52 калібру разом 45 здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох.
Разом з тим гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет потраплять по одній меті одночасно.
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