Словаччина передасть Україні декілька винищувачів радянського виробництва МіГ-29. Про це повідомив телеканал RTVS з посиланням на міністра оборони республіки Ярослава Надь.

За надання Україні радянського озброєння Словаччина очікує на отримання сучасної бойової техніки НАТО або виплат від ЄС.

Міністр не уточнив, коли саме Словаччина планує направити винищувачі ЗСУ. В арсеналі словацьких збройних сил зараз є 11 або 12 МіГ-29.

Ще в березні низка східноєвропейських країн анонсувала надання Україні понад 70 винищувачів МіГ-29. У червні Німеччина повідомила про намір поставити ЗСУ запчастини для радянських військових літаків.

Нагадаємо, що наприкінці липня Чехія погодилась захищати небо Словаччини. Це була умова для передачі Україні МіГ-29.