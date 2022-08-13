У Маріуполі 13 серпня пролунав потужний вибух, який "чуло усе місто". Про це повідомила міська рада Маріуполя.

Сильний вибух у Маріуполі! О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі. Подробиці - згодом.

Приблизно у цей самий час мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі.

Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста.

Нагадаємо, що весь командний склад окупантів на Херсонському напрямку тікає за Дніпро.