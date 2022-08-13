У Маріуполі та Мелітополі пролунали потужні вибухи [ Редагувати ]
У Маріуполі 13 серпня пролунав потужний вибух, який "чуло усе місто". Про це повідомила міська рада Маріуполя.
Сильний вибух у Маріуполі! О 15:40 в окупованому Маріуполі прогримів сильний вибух. Його чуло все місто. Про це повідомляють місцеві жителі. Подробиці - згодом.
Приблизно у цей самий час мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому Мелітополі.
Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста.
Нагадаємо, що весь командний склад окупантів на Херсонському напрямку тікає за Дніпро.
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