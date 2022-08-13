Весь командний склад окупантів на Херсонському напрямку тікає за Дніпро - Кім [ Редагувати ]
Весь командний склад російської армії на Херсонському напрямі евакуювався з правого берега Дніпра на лівий. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро.
Раніше 13 серпня Кім заявив, що найближчим часом влада Миколаївської області та військове керівництво на місці не ділитимуться жодною інформацією про задуми та перебіг бойових операцій.
Нагадаємо, після ударів ЗСУ по Антонівському мосту та греблі в Новій Каховці серед російських військових почалася паніка, вони масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини.
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