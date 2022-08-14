У Миколаївській області окупанти застосували для обстрілів новий тип ракет [ Редагувати ]
Окупанти застосували під час обстрілів Миколаївської області новий тип ракет. росіяни використали протирадіолокаційну ракету Х-31П.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Вчора ввечері російські військові атакували Миколаївський район. Окупанти випустили з літака Су-35 протирадіолокаційну ракету Х-31П.
Внаслідок обстрілу пошкоджені сільськогосподарські площі, інших руйнувань та жертв нема.
Варто зазначити, що ракета Х-31П не призначена для ударів по будівлях та інших цивільних об'єктах. Це озброєння використовують для знищення радіолокаційних засобів управління систем ППО, у тому числі радіолокаційних систем зенітно-ракетних комплексів середньої та великої дальності.
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