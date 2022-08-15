У бою з російськими окупантами загинув один із найкращих військових льотчиків України Антон Листопад. Про це повідомляє Фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради.

Антон Листопад навчався у цьому ліцеї в 2005-2008 роках. Після здобуття відповідної освіти він став військовим пілотом найвищого класу.

Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30-тої річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон.

У 2019 році його визнали найкращим льотчиком Повітряних Сил Збройних сил України. Після початку російського вторгнення Антон Листопад брав участь у бойових діях на сході країни.

За кілька днів до загибелі президент України Володимир Зеленський відзначив його орденом за мужність 3-го ступеня.

Нагадаємо, що наприкінці липня у боях з російськими окупантами загинув військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області.