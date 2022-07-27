У бою загинув льотчик-герой України [ Редагувати ]
У боях з російськими окупантами загинув військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області. Про це повідомляє Нижньовербізька сільська рада.
З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Івано-Франківської області - український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України.
27-29 липня оголошено днями жалоби у Нижньовербізькій громаді.
Олександр Кукурба має звання Героя України. Орден "Золота Зірка" йому вручили 14 квітня 2022 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагороди Олександра Кукурби:
- орден Богдана Хмельницького II ст. (6 липня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
- орден Богдана Хмельницького III ст. (22 березня 2022) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Нагадаємо, що на фронті загинув командир 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу полковник Віталій Гуляєв.
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