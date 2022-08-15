ЗСУ знищили 200 окупантів, 12 танків і гелікоптер - Генштаб [ Редагувати ]
Збройні Сили України на неділю, 14 серпня, знищили 200 російських окупантів, 12 танків і збили ворожий гелікоптер. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку, де вони вперто штурмують позиції ЗСУ.
Загальні втрати противника склали:
- особового складу - 43 750 (+200);
- танків - 1 876 (+12);
- бойових броньованих машин - 4 141 (+15);
- артилерійських систем - 985 (+5);
- РСЗВ - 261;
- засобів ППО - 136;
- літаків - 233;
- гелікоптерів - 195 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);
- крилатих ракет - 187;
- кораблів/катерів - 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3 044 (+5) од;
- спеціальної техніки - 92 (+1).
Нагадаємо, що напередодні ЗСУ вдарили по штабу ПВК "Вагнера" у Попасній.
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