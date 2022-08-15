Війна в Україні: що відбувається на фронтах 15 серпня [ Редагувати ]
На Слов’янському (Тихоцьке - Долина), Бахмутському (Соледар, Кодема), Авдіївському (Піски, Первомайськ) і Новопавлівському напрямках (Времівка, Павлівка) українські захисники відбили ворожі штурми та змусили росіян відійти. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 серпня.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області.
- На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка.
- Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.
- На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.
- Вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.
- На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.
- На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.
- На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.
- З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне.
- Вів повітряну розвідку БпЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя.
- У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов.
- На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Котляреве, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Кобзарці, Веселий Кут, Тернівка, Андріївка, Лозове, Токарєве, Зарічне та Ольгине.
- Завдав авіаційних ударів поблизу Білогірка та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці.
Нагадаємо, що напередодні ЗСУ вдарили по штабу ПВК "Вагнера" у Попасній.
по темі
Окупанти вели наступальні бої в напрямках Долини, Серебрянки, Спірного, Івано-Дарʼївки, Веселого, Яковлівки, Соледару, Вершини, Кодеми, Зайцевого, Красногорівки та Пісків. Зазнали втрат та відійшли. В напрямку Бахмута підрозділи противника мали частковий успіх. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 14 серпня
Наступальними діями окупанти намагаються прорвати оборону наших військ у напрямках Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар'їнки та Пісків. Тривають жорсткі бої. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 13 серпня
Наступальними та штурмовими діями намагався просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, успіху не мав, відійшов. Ворог вів наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків, отримав гідну відсіч і відійшов. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 10 серпня
Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного під Слов’янськом. Ворожі штурми в напрямках Бахмута, Зайцевого, Вершини та Кодеми наші воїни відбили. Спроба наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків захлинулася. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 серпня
Російська війська штурмують позиції ЗСУ біля Вірнопілля (Слов’янськ), поблизу Верхньокам’янського (Краматорськ), під Бахмутом та Авдіївкою. Поблизу Пісок, Авдіївки та Кодеми (Бахмут) триває бій. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 7 серпня