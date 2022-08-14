ЗСУ вдарили по штабу ПВК "Вагнера" у Попасній - ЗМІ [ Редагувати ]
Збройні сили України завдали ракетного удару по штабу ПВК "Вагнера" в окупованій Попасній на Луганщині. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Повідомлення про удар по штабу "вагнерівців" у Попасній з'явилися 14 серпня у російських Telegram-каналах. Опубліковано також фото руйнувань.
8 серпня про відвідини цього "штабу" повідомив у Telegram російський воєнкор Сергій Середа. На одній з викладених ним фото видно Євгена Пригожина, якого вважають власником "ПВК Вагнера".
Фотографії, які видали розташування найманців, викликали обурення проросійських блогерів, оскільки на одній із них видно табличку з адресою найближчого бомбосховища - Миронівська вулиця, 12.
За нею вирахували геолокацію п'ятиповерхівку, де розташувалися "вагнерівці".
Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" вербує в'язнів у Санкт-Петербурзі для війни в Україні.
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