Збройні сили України завдали ракетного удару по штабу ПВК "Вагнера" ​​в окупованій Попасній на Луганщині. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомлення про удар по штабу "вагнерівців" у Попасній з'явилися 14 серпня у російських Telegram-каналах. Опубліковано також фото руйнувань.

8 серпня про відвідини цього "штабу" повідомив у Telegram російський воєнкор Сергій Середа. На одній з викладених ним фото видно Євгена Пригожина, якого вважають власником "ПВК Вагнера".

Фотографії, які видали розташування найманців, викликали обурення проросійських блогерів, оскільки на одній із них видно табличку з адресою найближчого бомбосховища - Миронівська вулиця, 12.

За нею вирахували геолокацію п'ятиповерхівку, де розташувалися "вагнерівці".

Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" вербує в'язнів у Санкт-Петербурзі для війни в Україні.