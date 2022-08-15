Російські війська вдарили по харківському мікрорайону Салтівка, дві людини поранені. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта.

У тому ж Салтівському районі окупанти обстріляли дев'ятиповерхівку, приліт на дах, попередньо без жертв. Палає гаражний кооператив.

Мер Харкова повідомив, що ще за однією адресою Салтівського району був приліт на подвір'я, посікло машини, вибито в будинку скла, постраждав дитячий майданчик. Попередньо без жертв.

Нагадаємо, У Миколаєві окупанти вночі пошкодили навчальний заклад і готель.