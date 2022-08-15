У Миколаєві окупанти вночі пошкодили навчальний заклад і готель [ Редагувати ]
У Миколаєві під час нічних обстрілів пошкоджено черговий навчальний заклад. Частина будівлі обвалилася, повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
Також внаслідок обстрілу близько 02:40 ночі пошкоджень зазнав готель на околицях міста. Попередньо, без жертв та постраждалих. Наразі збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів.
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