У Харкові окупанти влучили по території підприємства [ Редагувати ]
Російські війська у ніч проти 15 серпня обстріляли Слобідський район Харкова, влучили по території підприємства. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Влучення на територію одного з підприємств міста. Інформації про загиблих чи поранених немає.
"Суспільне" повідомляло, що вночі під час повітряної тривоги у Харкові та області прогриміли щонайменше 12 вибухів.
Нагадаємо, що окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ та артилерії.
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