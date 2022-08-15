Російські війська у ніч проти 15 серпня обстріляли Слобідський район Харкова, влучили по території підприємства. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Влучення на територію одного з підприємств міста. Інформації про загиблих чи поранених немає.

"Суспільне" повідомляло, що вночі під час повітряної тривоги у Харкові та області прогриміли щонайменше 12 вибухів.

Нагадаємо, що окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ та артилерії.