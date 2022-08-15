Російські військові застосували новий тип ракет. Поцілили по Миколаївщині. З літака Су-35 ворог вгатив протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Як повідомляє оперативне командування "Південь", така зброя не призначена для ударів по будівлях та інших цивільних об'єктах.

Це черговий злочин країни-агресорки проти українців. І такі фіксують щодня. У Миколаєві ворог безжально б'є по житлових кварталах та інфраструктурі. Поліція фіксує наслідки, а люди рахують збитки. Докладніше - далі у сюжеті.

Анастасія разом з бабусею мешкає у селі Березнегувате на Миколаївщині. Зі сльозами дівчина показує усе, що залишилося від їх будинку. Цієї ночі рашистська ракета перетворила затишну оселю на руїни. Жінки лише напередодні виїхали, і завдяки цьому залишилися живі.

А ось сусідка загинула. Тіло жінки з-під уламків будинку діставали рятувальники.

Обстріл обласного центру розпочався ще напередодні ввечері. В цей час містянки - Лариса та Світлана - були вдома. Снаряд упав біля їхньої багатоповерхівки.

Лариса, жителька Миколаєва:

Був перший взрив далеко, другий ближче, третій. Як влупило, я на кухні сиділа, аж підскочила. У холодильнику двері відкрилися. Ужас був кошмарний, а тривоги не було.

Світлана, жителька Миколаєва:

Мы собирались бежать в убежище, но так как начали бомбить, не успели выйти в коридор. Полетели стекла, полетели окна, дверь выпала и было очень страшно. Невозможно было выйти в коридор ... У нас одна женщина ранена - вахтер. Голову зацепило, приезжала скорая, ногу поранили, руку поранили. Она как раз забегала в подъезд.

У військовій комендатурі повідомляють: окупанти по Миколаєву вели вогонь зі "Смерчів", обстрілювали ракетами.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:

Російські загарбники обстріляли житловий район міста Миколаєва. Під час одного з обстрілів застосовано реактивну систему залпового вогню "Смерч". У іншому випадку ворог знову наніс удар протиповітряними ракетами С-300. Наразі відомо про одну поранену цивільну особу. Пошкоджено лінії комунікації та цивільну інфраструктуру на території обласного центру Миколаївщини.

Орки б'ють щодоби, щоб залякати містян. Проте обстріли викликають у миколаївців не страх, а лють до загарбників. І співчуття до сусідів, що зазнали збитків.

Житель Миколаєва:

Постраждала часть дома, которая со стороны взрыва, практически все потеряли окна. Всем нужно менять окна. Мы помогаем соседям, чтоб как-то застеклить, что б как-то закрыть окна.

Люди кажуть: головне - вижити, а все пошкоджене - відбудуємо.