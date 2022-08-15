У порту окупованого Бердянська прогримів вибух [ Редагувати ]
Джерело: Главком
У понеділок, 15 серпня, жителі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області почули вибух. Він прогримів у порту.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Запоріжжя.Інфо".
У бердянському порту видно дим після того, як жителі міста почули кілька гучних вибухів.
Більш детальної інформації офіційні джерела поки не оприлюднили.
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