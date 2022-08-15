У понеділок, 15 серпня, жителі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області почули вибух. Він прогримів у порту.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Запоріжжя.Інфо".

У бердянському порту видно дим після того, як жителі міста почули кілька гучних вибухів.

Більш детальної інформації офіційні джерела поки не оприлюднили.