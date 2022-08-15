Українські військові збили два безпілотника та ракету у Запорізькій області [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
Українські військові сьогодні "приземлили" два російські БПЛА "Орлан-10" та авіаційну ракету у Запорізькій області.
Про це повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.
"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59", - йдеться у повідомленні.
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