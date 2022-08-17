Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський заявив про те, що чоловікам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації найближчим часом навряд чи дозволять виїжджати за кордон. Про це він сказав під час брифінгу.

Втім, на цю тему ведуться активні дискусії.

Поки це питання не вирішено. Чи буде його вирішено найближчим часом - в мене такої впевненості немає, зважаючи на дискурсивність та гостроту.

При цьому він наголосив, зараз щодо цього питання є так званий статус кво.