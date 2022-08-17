Чи знімуть заборону на виїзд чоловіків найближчим часом [ Редагувати ]
Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федор Веніславський заявив про те, що чоловікам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації найближчим часом навряд чи дозволять виїжджати за кордон. Про це він сказав під час брифінгу.
Втім, на цю тему ведуться активні дискусії.
Поки це питання не вирішено. Чи буде його вирішено найближчим часом - в мене такої впевненості немає, зважаючи на дискурсивність та гостроту.
При цьому він наголосив, зараз щодо цього питання є так званий статус кво.
Тобто студенти та інші категорії осіб, які за законом мають право на відстрочку від призову за мобілізацією, вони мають можливість виїжджати за межі країни при наявності підтверджуючих документів, інші - мають залишатися в Україні, якщо в них нема законних підстав для перетину держкордону.
по темі
Верховна Рада закликає ООН, ЄС, Європейську раду, ОБСЄ, парламентів та урядів країн-членів МАГАТЕ засудити акт ядерного тероризму, який здійснює росія
Україна збирається розширити санкції проти росії та її громадян
Міністр оборони Олексій Резніков зробив заяву
Півроку війни росії проти України показали, що росіян не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста і ядерний шантаж
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що країна-агресор росія почала війну проти України ще в 2014 році