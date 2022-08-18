Лідери Сербії і Косово не зуміли досягти угоди в ході двосторонніх переговорів, які проходили сьогодні в Брюсселі.

Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель.

Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Косово Альбін Курті не зуміли знайти компроміси з головних питань, які виносилися на обговорення.

Відносини Сербії і Косово сильно загострилися в кінці липня після того, як Пріштіна оголосила про введення раніше анонсованої заборони на Сербські документи і державні номерні знаки на автомобілях.

На знак протесту проживають на півночі Косово серби почали зводити барикади, після чого Косовська влада відклала введення заборони на місяць.