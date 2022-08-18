Лідери Сербії і Косово не досягли угоди в ході переговорів - Боррель [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Лідери Сербії і Косово не зуміли досягти угоди в ході двосторонніх переговорів, які проходили сьогодні в Брюсселі.
Про це заявив верховний представник ЄС з міжнародних справ Жозеп Боррель.
Президент Сербії Олександр Вучич і прем'єр-міністр Косово Альбін Курті не зуміли знайти компроміси з головних питань, які виносилися на обговорення.
Відносини Сербії і Косово сильно загострилися в кінці липня після того, як Пріштіна оголосила про введення раніше анонсованої заборони на Сербські документи і державні номерні знаки на автомобілях.
На знак протесту проживають на півночі Косово серби почали зводити барикади, після чого Косовська влада відклала введення заборони на місяць.
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Влада Косова вирішила на місяць відкласти запровадження нових правил на в'їзд, які розворушили давній конфлікт із сусідньою Сербією, яка не визнає незалежності Косова. Сторони зупинилися за мить до першої іскри.
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