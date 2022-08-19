Росія хоче розмістити ще один великий аеродром у Білорусі, який буде за 30 км від Рівненської області. Про це повідомляється у Telegram.

Подробиці:

Мова йде про аеродром у місті Лунинець. Зараз там масово валять ліс та проводять комунікації.

Діяльність помічена на супутникових знімках.

Судячи з фото з супутника, активність на об'єкті покликана розширити його в кілька разів, додати більше казарм та ангарів та створити аналог "Зябрівки" лише у брестській області.

Також, кілька місяців тому повідомлялося, що до Лунінецького райвиконкому надійшло розпорядження збудувати у місті житло для сімей військовослужбовців із росії, які проживатимуть там постійно.