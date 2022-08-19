Окупанти хочуть розмістити ще один великий аеродром у Білорусі білі кордону України [ Редагувати ]
Росія хоче розмістити ще один великий аеродром у Білорусі, який буде за 30 км від Рівненської області. Про це повідомляється у Telegram.
Подробиці:
- Мова йде про аеродром у місті Лунинець. Зараз там масово валять ліс та проводять комунікації.
- Діяльність помічена на супутникових знімках.
Судячи з фото з супутника, активність на об'єкті покликана розширити його в кілька разів, додати більше казарм та ангарів та створити аналог "Зябрівки" лише у брестській області.
Також, кілька місяців тому повідомлялося, що до Лунінецького райвиконкому надійшло розпорядження збудувати у місті житло для сімей військовослужбовців із росії, які проживатимуть там постійно.
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