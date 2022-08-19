У Макрона анонсували ще один дзвінок путіну найближчими днями [ Редагувати ]
Президент Франції Еммануель Макрон знову зателефонує президенту рф володимиру путіну найближчими днями. Темою для розмови знову буде ситуація навколо Запорізької АЕС та війна в Україні.
Про це повідомляє прес-служба президента Франції за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови
"Два президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами і до розгортання місії", - йдеться у ньому.
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