Завдяки "народному супутнику", гроші на який зібрав благодійний фонд Сергія Притули, українська армія почне оперативно отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Тепер ГУР МО, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей.

Читайте також США найняли приватні супутникові компанії, щоб стежити за війною в Україні

Глава Міноборони нагадав, що у червні завдяки ініціативі Фонду Сергія Притули та блогера Ігоря Лаченкова українці за лічені дні зібрали 600 млн грн, щоб купити для нашої армії три "байрактари".

Виробник "пташок" - турецька компанія Baykar - з якою Міністерство оборони тісно співпрацює, ухвалила рішення передати Україні три БПЛА "Байрактар" безкоштовно.

Після цього відбулася зустріч з Притулою, під час якої він запропонував спрямувати зібрані кошти на інші актуальні потреби українського війська.

На заощаджені 600 млн грн вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. "Придбати" - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції. По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року. По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

Міністр оборони зауважив, що поєднання якісних розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї дійсно створює нові спроможності. Скажімо, незабаром кожен HIMARS, М270 чи MARS II, а також кожна гармата чи САУ з високоточними снарядами зможуть більш ефективно нищити ворога.

Нагадаємо, що в середині червня компанія SpaceX вивела на орбіту розвідувальний супутник ​SARah-1 для потреб німецьких військових.