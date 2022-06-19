Ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска 19 червня вивела на орбіту розвідувальний супутник ​SARah-1 для потреб німецьких військових.

​SARah-1 - супутник радіолокаційної зйомки масою чотири тонни, розроблений компанією Airbus на замовлення Міноборони Німеччини. Він оснащений активною РЛС з фазованими ґратами та кількома антенними елементами, керовані електронікою, що забезпечує швидке сканування та підвищує точність пеленгації радіовипромінювання.

​SARah-1

Згодом на орбіту виведуть ще два супутники SARah-2 та SARah-3, розроблені OHB-System. Вони несуть параболічні антени з пасивним відбивачем і працюватимуть з SARah-1 для збільшення розподільчої здатності сузір'я.

На відміну від звичайних супутників оптичної розвідки, супутники радіолокаційної зйомки, такі як SARah, можуть показувати Землю за будь-яких погодних умов та освітлення.

Супутники SARah

Разом трійця "Сар" замінить 5 німецьких розвідувальних супутників системи SAR-Lupe, виведених на орбіту в 2006-2008 роках.

Угруповання з п'яти супутників SAR-Lupe (Lupe по-німецьки "збільшувальне скло") здатне робити зображення в режимі прожектора (фокусування на одній цілі), покриваючи площу 5,5 х 5,5 км з розподільчою здатністю до 0,5 метра.

Нагадаємо, що в середині квітня компанія SpaceX запустила на орбіту черговий супутник-шпигун для розвідки США, а військовий супутник, запущений росіянами у ніч на 30 квітня, "помер" на орбіті.