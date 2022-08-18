Замість "Байрактарів": що придбали на кошти українців [ Редагувати ]
Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів". Про це повідомляє пресслужба фонду.
Фонд підписав угоду з компанією ICEYE, яка надає Міністерству оборони України повний доступ до всіх систем і повних можливостей одного зі своїх супутників SAR, який вже знаходиться на орбіті.
Це допоможе українським військовим отримувати радіолокаційні супутникові зображення місць із високою частотою.
На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, невеликі супутники радіолокаційної обробки зображень ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмарний покрив.
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