Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів". Про це повідомляє пресслужба фонду.

Фонд підписав угоду з компанією ICEYE, яка надає Міністерству оборони України повний доступ до всіх систем і повних можливостей одного зі своїх супутників SAR, який вже знаходиться на орбіті.

Це допоможе українським військовим отримувати радіолокаційні супутникові зображення місць із високою частотою.