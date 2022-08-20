Окупанти за ніч чотири рази відкривав вогонь по Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

З різної зброї окупанти били по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

Нікопольський район

Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. У місто прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії.

Пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики залишилися до 300 осіб. Без загиблих і поранених.

У Марганецьку громаду ворог потрапив зі ствольної артилерії та "Градів". Без постраждалих і руйнувань.

Криворізький район