Ворог 4 рази за ніч накрив вогнем Дніпропетровську область [ Редагувати ]
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Окупанти за ніч чотири рази відкривав вогонь по Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
З різної зброї окупанти били по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.
Нікопольський район
- Нікопольський район ворог накрив вогнем тричі. У місто прилетіли 10 снарядів з російської ствольної артилерії.
- Пошкоджено 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики залишилися до 300 осіб. Без загиблих і поранених.
- У Марганецьку громаду ворог потрапив зі ствольної артилерії та "Градів". Без постраждалих і руйнувань.
Криворізький район
- На Криворізький район росіяни направили "Урагани".
- В Апостолівській громаді є руйнування кількох будинків і газопроводу. Люди неушкоджені.
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