В Криму ще один вибух: перші деталі (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 20 серпня, в Криму знову пролунав вибух. Про це повідомляє "Кримінформ" та Telegram-канал так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова.
Після інциденту в Севастополі окупаційна влада почала заявляти про "роботу ППО" в Євпаторії.
У Західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражена. Постраждалих та пошкоджень немає. Наші військові чітко, професійно та ефективно виконують свої завдання.
Тим часом Telegram-канали повідомляють, що вибухи були над селом Заозерне (передмістя Євпаторії).
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