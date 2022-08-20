У суботу, 20 серпня, в Криму знову пролунав вибух. Про це повідомляє "Кримінформ" та Telegram-канал так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова.

Після інциденту в Севастополі окупаційна влада почала заявляти про "роботу ППО" в Євпаторії.

У Західному Криму спрацювала система ППО. Ціль вражена. Постраждалих та пошкоджень немає. Наші військові чітко, професійно та ефективно виконують свої завдання.

Тим часом Telegram-канали повідомляють, що вибухи були над селом Заозерне (передмістя Євпаторії).