Дніпровський "зірковий стоматолог" лікує воїнів ЗСУ безкоштовно [ Редагувати ]
Зірковий лікар. Так кажуть про стоматолога Романа Рожка, який працює у Дніпрі, і до якого на прийом часто-густо записуються багаті й знамениті. Тепер він приймає тих, хто на передовій виборює у ворога перемогу для України. І попри те, що послуги дантистів зазвичай коштують чимало грошей, він за роботу не бере ані копійки.
Якщо хтось скаже, що чисті та здорові зуби у воєнний час не головне, з цим готовий посперечатися військовослужбовець Олексій. На прийомі у стоматолога він сьогодні вже вдруге від початку повномасштабного вторгнення.
Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:
У солдата должны быть здоровые зубы. Допустим, при выполнении каких-то задач солдата сковывает зубная боль - это фактически потерянная боевая единица.
Серед усіх лікарів Олексій обрав Романа Рожка. Він - дантист у сьомому поколінні. Має більш як 15 років стажу. У Дніпрі його знають як "зіркового стоматолога". У його кріслі були журналісти, актори, блогери, спортсмени, співаки… Ось на прийомі - репер Лопес Кіала.
Расскажи, как тебе сегодня было у меня? - Отлично. Но мы только начали свой путь.
А ось до Романа завітав Дзідзьо!
Я рекомендую взагалі чистити зуби три рази на день і це не допоможе, ви все одно мусите звертатися до професіоналів.
Втім від початку повномасштабної війни все частіше у кабінеті Романа Рожка можна зустріти наших захисників.
Здоров дядько. - Здоров. - Радий тебе бачити. Сідай.
Роман Рожко, стоматолог:
Почалась війна і я поняв, що люди не зможуть користуватися щіткою, так як потрібно, а у деяких - це люди з пародонтозом, пародонтитом. Для них це вкрай важливо.
І тепер Роман - абсолютно безкоштовно - лікує бійців і поліцейських, рятувальників і переселенців. За майже пів року прийняв більш як тисячу клієнтів! Якби всі вони платили йому гроші, він заробив би понад мільйон гривень!
Роман Рожко, стоматолог:
85 відсотків, людей які до мене приходять, а це в день 8-10 людей. 85 % - це безкоштовні.
У своїй роботі Роман використовує особливу методику догляду за зубами - її розробив особисто і запатентував.
Роман Рожко, стоматолог:
Розчин, який в мене є, і ті рухи, які я роблю - вони дозволяють відібрати усе що заважає, це каміння наліт, воно ось ми нанесли цей розчин і воно все відійшло, я тільки змив. Це міг зробити ще хтось, ну допустимо, почистити там гарно, але я ж розповідаю у чому проблема, чому так сталося. Я це знаю, бо в мене вже опит є. Як казав мій клієнт, ти на цьому не тільки собаку з'їв, а й увесь зоопарк.
На варті здорового життя наших захисників Роман обіцяє перебувати й надалі. А отже зірковий стоматолог чекає у своєму кріслі справжніх зірок сучасності - тих хто на передовій виборює для України перемогу.
Я живу за дивізом - Ідеальна улибка - це діло техніки, а я рободент і я в цьому знаюся.
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