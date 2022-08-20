В кремлі не можуть визначитися, що саме призвело до детонацій у Криму

Час чесної гри для України. Сполучені Штати дозволили нам застосовувати американську зброю по Криму, якщо Київ вважатиме це доцільним. Цим повідомленням напередодні майоріли всі іноземні видання.