У Криму знову спрацювала система ППО (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 20 серпня, в тимчасово окупованому Криму спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Система ППО спрацювала неподалік від курортного села Оленівка в Чорноморському районі Криму.
Відзначається, що там сьогодні "свято і виступає багато зірок".
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Уникнути тавра держави-спонсора тероризму. Це мета, яку росія переслідує, називаючи вибухи в Криму - терактами. Такі висновки американського інституту дослідження війни. Там зазначають: кремль тепер часто вдаватиметься до подібних звинувачень України.
У суботу, 20 серпня, в Криму знову пролунав вибух
У суботу вранці, 20 серпня, в окупованому Криму, у Севастополі, пролунав вибух
Час чесної гри для України. Сполучені Штати дозволили нам застосовувати американську зброю по Криму, якщо Київ вважатиме це доцільним. Цим повідомленням напередодні майоріли всі іноземні видання.
У Севастополі в окупованому Криму лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці та викладають у соцмережі фото та відео, на яких видно, як ракета підлітає до об'єкта у небі над морем