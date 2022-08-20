У Польщі нагадали росії про п'яту статтю НАТО після перекидання "Кинжалів" [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
У Міноборони Польщі пообіцяли адекватну відповідь на перекидання росією гіперзвукових ракет "Кинжал" під Калінінград і нагадали про принцип колективної безпеки НАТО.
Про це повідомляє заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич в інтерв'ю PAP.
"Наші дії - в консультації з нашими союзниками і штабом НАТО - є і будуть залишатися адекватними загрозам і діям, що вживаються Російською Федерацією під Калінінградом", - підкреслив Скуркевич.
За його словами, Польща повністю захищена від будь-яких зовнішніх загроз завдяки членству в НАТО.
"Якщо виникне якась загроза, п'ята стаття Північноатлантичного договору - тобто формула "один за всіх і всі за одного" - буде застосована", - зазначив заступник міністра.
Скуркевич додав, що в північно-східних регіонах Польщі вже давно застосовується низка заходів щодо зміцнення оборони східного флангу НАТО. Зокрема, там дислокуються союзні війська і проводяться інтенсивні військові навчання.
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