Росіяни планують продовжити "вихідні" для українського персоналу на ЗАЕС - розвідка [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти продовжили так звані вихідні для українського персоналу. Тепер це стосується оперативних чергових.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"На станцію повернули частину представників Росатому", - йдеться у повідомленні.
Розвідка вважає, що велика кількість російських військових на ЗАЕС свідчить про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення.
В такому разі станція може залишитись без електроживлення, а аварійне електропостачання здійснюватиметься за допомогою дизельних підстанцій. Такий сценарій створює потенційну небезпеку, бо на ЗАЕС можуть виникнути критичні ситуації.
"Це є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті", - заявили в розвідці.
по темі
Російські військові готують можливий теракт на території Запорізької АЕС, аби звинуватити в цьому українських захисників
У п'ятницю, 19 серпня, окупанти хочуть провести онлайн-трансляцію із Запорізької АЕС
Кремль намагається тримати світову спільноту в заручниках за допомогою постійних обстрілів Запорізької АЕС, які можуть викликати ядерну катастрофу
У разі виникнення аварії на Запорізькій атомній електростанції обов'язковій евакуації підлягатимуть понад 400 тисяч людей із Запорізької та Дніпропетровської областей
Росія, шантажуючи ядерною небезпекою на Запорізькій АЕС, регулярно вчиняє провокації та не дотримується правил безпеки на станції, що може обернутися великою катастрофою