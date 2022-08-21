Усик переміг Джошуа: українець в неймовірному бою здолав британця (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У головному поєдинку вечора боксу в аравійській Джедді українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа.
Суддівські записки 113:115, 115:113, 116:112 на користь Усика.
Олександр Усик захистив пояси IBF, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі.
Також українець завоював титул журналу The Ring у надважкій вазі.
Після бою Усик сказав, що його наступним суперником буде Тайсон Фьюрі, що володіє поясом WBC, або він повісить рукавички на цвях.
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