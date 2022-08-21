32-річний британський боксер Ентоні Джошуа продемонстрував бурхливу реакцію після завершення бою-реваншу з українцем Олександром Усиком.

Після поразки Джошуа зі злості викинув свої пояси із рингу. Ентоні намагався вирватися з оточення своєї команди, щоб піти в підтрибунне приміщення. Потім, після невеликої дискусії з тренерами, Джошуа повернувся на ринг, щоб поговорити з Олександром Усиком.

Спочатку Джошуа кричав Усику: "Ти не виграв цей бій!".

Потім Ентоні Джошуа взяв мікрофон і прямо в рингу сказав: "Якби ви знали мою історію, ви зрозуміли б мої емоції. Я не боксер-аматор, яким був у юності. Мене майже ув'язнили, потім відпустили під заставу, і я почав тренуватися. Якби мене посадили, я не зміг би боксувати.

Усик – крутий боксер. Мені шкода, що довелося б забрати пояси в Усика. Але це через пристрасть, яку я вклав у цей бій. Цей хлопець переміг мене зараз. Можливо, я міг би виступити краще, але це говорить про рівень важкої роботи, яку я вклав. Поаплодуйте нашому чемпіону світу в суперважкій вазі.

І я не боєць на 12 раундів! Подивіться на мене, я нова порода суперважковаговиків. Я суперважковаговик, це складна робота. Майк Тайсон і Сонні Лістон говорять, що я не видаю комбінації, як Рокі Марчіано. Це тому, що я важу не 90 кг, а 115 кг, я важкий! А Усик – феноменальний талант, три рази на його честь".

На прес-конференції після бою Ентоні Джошуа, заспокоївшись, розповів про причини своєї поведінки у рингу.

"Я був злий на себе. Як і всі, коли ти злишся, ти робиш шалені речі. Коли я повернувся в ринг, я просто говорив від щирого серця. Сьогодні ввечері в моїх обладунках з'явилася невелика тріщина, і ви побачили, як я через це засмутився.

Неможливо сказати, що я пишаюся собою. Я просто нічого не відчуваю, я просто засмучений до глибини душі. Якби я залишив на рингу все, я б переміг".

20 серпня в Джідді (Саудівська Аравія) український боксер Олександр Усик (19–0, 13 КО) та британець Ентоні Джошуа (24–2, 22 КО) провели великий чемпіонський бій-реванш. Усик вдруге переміг Джошуа за очками та присвятив перемогу Україні.