"Київ у списку": у Зеленського розповіли про ракетні атаки росіян на День Незалежності [ Редагувати ]
російські окупанти люблять прив'язувати свої провокації до різних дат. Тому не виключено, що ворог битиме крилатими ракетами по містах нашої країни в День Незалежності України.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.
"росія - це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат...Вони (росіяни - ред.) ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо оці "потужні" промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажемо, чому "руській мір" набагато сильніший, ніж український", - пояснив Подоляк.
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