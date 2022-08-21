В Миколаєві збили одну з ракет С-300, якими рф обстріляла місто (відео) [ Редагувати ]
В одному з районів Миколаєва українські військові збили ракету С-300.
Про це повідомляє у Facebook прес-офіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук.
"Ранок, я, С-300", - підписав кадри прес-офіцер.
Нагадаємо, російські війська вночі 21 серпня обстріляли Миколаєв ракетами С-300. Ворог вдарив по підприємству та околицях міста. Попередньо, постраждалих немає.
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