Міністр з Німеччини планує відвідати Україну: коли він приїде [ Редагувати ]
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує найближчим часом відвідати Україну. Про це він сказав в інтерв'ю ARD.
Міністр фінансів Німеччини сказав, що планує відвідати Київ наприкінці літа або восени.
Він додав, що зараз обговорює свій візит з міністром фінансів України Сергієм Марченком.
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