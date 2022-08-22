У найближчі місяці росіяни, ймовірно, не зможуть виділити достатньо ресурсів та не матимуть сил для захоплення більшої кількості українських територій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що наступальні операції рф на сході України вичерпали імпульс, якого набули наприкінці липня.

"Окупанти не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів навколо Бахмута та Авдіївки, що є прикладом фундаментальнішої російської військової проблеми - нездатності перетворити тактичні успіхи на оперативні", - пояснили в ISW.

Загарбникам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, аби маневрувати у тилові райони чи вивести з ладу значну частину українських оборонних рубежів.

Відтак, вони змушені були давати українцям час, щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції, проти яких росіяни повинні розпочати нові атаки.

"Це недолік, який, ймовірно, перешкодить рф досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, хіба якщо відбудуться серйозні зміни на полі бою", - наголосили в Інституті вивчення війни.