У Києві скоротили час роботи громадського транспорту [ Редагувати ]
З понеділка, 22 серпня, у Києві скоротили час роботи громадського транспорту. Так, автобуси, тролейбуси та трамваї працюватимуть за новим графіком. Про це повідомляється на сайті КМДА.
З сьогоднішнього дня, з 22 по 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме з 06:00 до 21:00.
Столичний метрополітен у ці дні також працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00.
У КМДА закликають киян завчасно планувати свої маршрути пересування по місту, а також бути особливо пильними: при сигналах повітряної тривоги відразу йти в укриття і дотримуватися комендантської години.
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