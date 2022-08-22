З понеділка, 22 серпня, у Києві скоротили час роботи громадського транспорту. Так, автобуси, тролейбуси та трамваї працюватимуть за новим графіком. Про це повідомляється на сайті КМДА.

З сьогоднішнього дня, з 22 по 24 серпня включно, наземний громадський транспорт курсуватиме з 06:00 до 21:00.

Столичний метрополітен у ці дні також працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00.

У КМДА закликають киян завчасно планувати свої маршрути пересування по місту, а також бути особливо пильними: при сигналах повітряної тривоги відразу йти в укриття і дотримуватися комендантської години.