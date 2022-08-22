Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні з Росією. Про це на форумі "Захисники. Перекличка" 22 серпня повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомив "Інтерфакс-Україна".

У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули.

Зранку 22 серпня у Генштабі повідомили, що в Україні знищили майже 45 400 російських окупантів. 24 серпня виповниться півроку з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що в Україні засекретили дані про кількість загиблих військовослужбовців.