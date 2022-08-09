Україні вдалося втричі скоротити бойові втрати у боях з російськими військами, якщо порівнювати з початком червня. Про це в інтерв’ю BBC Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Я думаю, що десь 30-50 людей (щоденні втрати ЗСУ - ред.). Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ. Ви розумієте, в чому різниця. Тоді (коли лунали цифри 100-200 загиблих на день - ред.) був перехід на другий етап війни, починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це безумовно збільшувало кількість наших втрат.

Радник голови Офісу президента зауважив, що на сьогодні кількість втрат зменшується.

По-перше, тому, що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, йде передислокація російської армії по всій лінії фронту. І третє - наші вже пристосувались до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються.

Нагадаємо, що в Україні засекретили дані про кількість загиблих військовослужбовців.