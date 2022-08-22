Російські окупанти вкотре обстріляли Енергодар. Снаряди падали в районі ТЕС, є загиблі. Про це повідомляє "Енергодар сегодня".

Рашисти стріляли з сусідніх сіл. За інформацією ресурсу, о 12:25 на Запорізьку АЕС приїхала знімальна група з РФ.

І ось через дві години "підготовки" пролунав перший потужний вибух з боку теплової станції. І вот зараз вийшов сюжет божевільних про те, як "ЗСУ обстрілюють станцію". А приютив знімальну групу один з місцевих бізнесменів.

Внаслідок ворожого обстрілу в районі Запорізької ТЕС підтверджена загибель чоловіка за кермом автомобіля. Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

На жаль, смерть чоловіка 1978 року народження констатована на місці події. Ще один чоловік 1996 року народження отримав серйозні поранення та знаходиться в реанімації. За його життя борються лікарі.

Нагадаємо, президент Зеленський обговорював ситуацію в районі Запорізької АЕС на зустрічі з Генсеком ООН Гутеррішем і президентом Туреччини Ердоганом.