В Енергодарі та біля ЗАЕС лунають вибухи [ Редагувати ]
В окупованому Енергодарі Запорізької области лунають числені вибухи. Про це повідомляють в соцмережах місцеві жителі.
Інформації про постраждалих та пошкодження цивільної інфраструктури поки що немає.
З березня Енергодар контролюють російські війська. На території міста знаходиться Запорізька АЕС - найбільша у Європі. Вона продовжує працювати та виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.
Російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС. Під час одного з обстрілів бойовий елемент ракети впав за 400 метрів від енергоблоку АЕС.
Наступного дня після обстрілу станції 5 серпня на станції відключили один із трьох енергоблоків. У заяві "Енергоатому", який контролює роботу станції, йшлося, що обстріл АЕС "спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції".
Нагадаємо, що 14 серпня внаслідок ворожого обстрілу Енергодара загинув працівник Запорізької АЕС.
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