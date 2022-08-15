ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за згодою України та росії [ Редагувати ]
Джерело: Цензор.Нет
ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, якщо з цим погодяться українська і російська сторони.
Про це повідомляє речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
Він зазначив, що останніми днями різні російські офіційні особи неодноразово звинувачували секретаріат ООН у скасуванні або блокуванні візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Дюжаррік спростував такі заяви та сказав, что секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ.
по темі
У Молдові виразили стурбованість останніми обстрілами Запорізької АЕС та закликали допустити експертів МАГАТЕ на станцію
У п'ятницю, 5 серпня, російські військові знову влаштували провокацію - відкрили вогонь в бік Запорізької АЕС
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив під сумнів заборону видачі віз для росіян, бо не хоче ускладнювати можливості тікати від диктатури керівництва країни
У понеділок, 15 серпня, жителі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області почули вибух
Протягом минулого тижня російські військові регулярно завдавали ударів по Запорізькій АЕС
У разі викиду радіоактивних речовин - усе залежатиме від погоди. Тут важливі - і пора року, і напрямок вітру, і навіть вологість повітря. Але зараз, на відміну від катастрофи на ЧАЕС, завдяки розгалуженій системі моніторингу - спецслужби та населення зможуть оперативно зреагувати на ситуацію.