Омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ через можливе судилище в Маріуполі [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Україна просить ООН та МКЧХ фіксувати судилище над полоненими військовими у Маріуполі, якщо росіяни вирішать вчинити черговий воєнний злочин.
Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець під час телемарафону.
"Ми вкотре звертаємось для фіксації чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста", - заявив Лубінець
Омбудсмен також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби росія допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав.
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