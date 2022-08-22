Україна просить ООН та МКЧХ фіксувати судилище над полоненими військовими у Маріуполі, якщо росіяни вирішать вчинити черговий воєнний злочин.

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець під час телемарафону.

"Ми вкотре звертаємось для фіксації чергового порушення Женевської конвенції, чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації, щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста", - заявив Лубінець

Омбудсмен також до російської колеги Тетяни Москалькової, аби росія допустила чергового злочину росіян, проте відповіді так і не отримав.