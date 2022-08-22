У Харкові лунають вибухи в понеділок, 22 серпня. Зазначимо, що після повідомлення про вибухи в області була оголошена повітряна тривога.

Поки немає інформації, що саме трапилося у місті.

Наразі офіційної реакції влади щодо вибухів ще немає.