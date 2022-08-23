У вівторок, 23 серпня, в Україні святкують День прапора, свято відзначають з 2004 року.

Державний прапор країни був затверджений в 1992 році.

Синій колір символізує небо,

Жовтий - пшеницю.

З Днем прапора України

Поспішаю привітати усіх,

Бажаю здоров'я,

Радості й сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі й негоди

Нам геть не потрібні!

Блакитні небеса над безкрайніми польовими просторами матінки України - відбиваються на гордом полотні нашому прапорі! Пишайся своїм прапором, патріот, адже Україна - мужня духом, велика та квітуча країна! Піднеси прапор над головою, хай вільний вітер хвилює його хвилями свободи та легкості! Радуйся, танцюй та веселись під синьо-жовтим небом! Зі святом, українці!

Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітрі і наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символе добра,

А жовтий – золоте колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, звеличиться над нами,

Показуючи вірний шлях,

Блакитним й жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

Вітаю з Днем Державного прапора України і від душі бажаю чистого мирного блакитного неба над головами українців, щедрих і злачних полів на теренах країни. Нехай прапор України гордо розвивається на вітрі і неодмінно дарує натхнення і світлу надію кожному з жителів держави.

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.