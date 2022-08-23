День прапора України: красиві привітання та листівки [ Редагувати ]
У вівторок, 23 серпня, в Україні святкують День прапора, свято відзначають з 2004 року.
Державний прапор країни був затверджений в 1992 році.
- Синій колір символізує небо,
- Жовтий - пшеницю.
З Днем прапора України
Поспішаю привітати усіх,
Бажаю здоров'я,
Радості й сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі й негоди
Нам геть не потрібні!
Блакитні небеса над безкрайніми польовими просторами матінки України - відбиваються на гордом полотні нашому прапорі! Пишайся своїм прапором, патріот, адже Україна - мужня духом, велика та квітуча країна! Піднеси прапор над головою, хай вільний вітер хвилює його хвилями свободи та легкості! Радуйся, танцюй та веселись під синьо-жовтим небом! Зі святом, українці!
Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітрі і наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символе добра,
А жовтий – золоте колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, звеличиться над нами,
Показуючи вірний шлях,
Блакитним й жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.
Вітаю з Днем Державного прапора України і від душі бажаю чистого мирного блакитного неба над головами українців, щедрих і злачних полів на теренах країни. Нехай прапор України гордо розвивається на вітрі і неодмінно дарує натхнення і світлу надію кожному з жителів держави.
День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та щастя-радості пізнати.
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