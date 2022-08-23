У 2022 День Незалежності України пройде без урочистостей. Через війну, яку розв'язала росія, в деяких регіонах буде введено обмеження. Крім того, влада просить жителів країни не ігнорувати повітряні тривоги, через те, що очікується ракетна загроза в цей день.

Подробиці:

Володимир Зеленський заявляв, що "на цьому тижні росія може постаратися зробити щось особливо бридке , щось особливо жорстоке".

, щось особливо жорстоке". Крім того, окупанти анонсували судилище над захисниками "Азовсталі" в Маріуполі на 24 серпня . Глава держави попередив, що якщо цей псевдосуд відбудеться, то ні про які переговори з Росією більше не може бути мови.

. Глава держави попередив, що якщо цей псевдосуд відбудеться, то ні про які переговори з Росією більше не може бути мови. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що 23 і 24 серпня окупанти можуть збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певного ряду наших міст. За його словами, в зоні ризику, зокрема, Київ.

крилатими ракетами певного ряду наших міст. За його словами, в зоні ризику, зокрема, Київ. Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін раніше, говорячи про можливу загрозу на День Незалежності, заявляв, що українці повинні бути готові до різних сценаріїв. При цьому він зазначив, ніякого штурму Києва або наступу росіян на цей день не передбачається.

Київ

Інформації про зміну часу комендантської години на День Незалежності в Києві немає. Однак, деякі обмеження все ж вводяться. Зокрема, у столиці заборонені масові заходи. Співробітників урядового кварталу просять цей тиждень працювати віддалено.

Крім того, на святкові дні метро Києва скорочує роботу. Так, з 21 по 24 серпня метрополітен працюватиме з 6:00 до 21:00. Це саме стосується і наземного транспорту.

Столична влада закликає киян бути особливо пильними цього тижня, при перших сигналах тривоги одразу прямувати в укриття, оскільки найближчими днями можливі загрози завдання російськими військами ракетно-бомбових ударів. У Києві також з обмеженнями працюватимуть ЦНАПи - тільки на видачу готових паспортних документів 23-25 ​​серпня.

Харків

У Харкові та області з 22 серпня змінюють час комендантської години, починатися вона буде о 19:00 і тривати до 7 ранку наступного дня. Крім того, на День Незалежності анонсували затяжну комендатську годину - з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

У зазначений час забороняється перебувати на вулиці.

Крім того, "Укрзалізниця" скасувала приміські та регіональні поїзди з Харкова на період затяжної комендантської години. Метро також змінює графік роботи. На День Незалежності підземка працювати не буде, а 23 та 25 серпня - за скороченим графіком - з 7:00 до 18:00. Наземний транспорт також працюватиме за новим графіком з вихідним на День Незалежності, а ось 23 та 25 серпня - з 7:00 до 18:30.

Миколаїв

Миколаїв не планують закривати на свята, але деякі обмеження все ж будуть введені. Як повідомив глава ОВА Віталій Кім, готується розпорядження про дистанційну роботу в ці дні.

Не проводимо заходи, де буде масове скупчення людей, прошу від себе - не збиратися.

Чернігів

Глава Чернігівської ОВВА В'ячеслав Чаус напередодні заявив, що на даний момент не планують вводити додаткові заходи щодо обмеження в'їзду або виїзду з Чернігова.

За словами Чауса, час комендантської години у Чернігові не змінюватимуть, а ось масові заходи з 22 по 25 серпня під забороною.

Дніпро

Комендантську годину на День Незалежності в Дніпрі поки вводити не планують. Раніше в мережі з'явилася інформація про обмеження, проте в ОВА її спростовують.

23 та 24 серпня у Дніпропетровській області заборонені будь-які масові заходи, а мешканців області у ці дні закликають працювати віддалено.

Запоріжжя

На період 23-24 серпня у регіоні скасовано всі масові заходи.

Луцьк

На День прапора та День Незалежності у Луцьку забороняється проведення масових заходів.

Одеса

Комендантську годину в Одесі та області на День Незалежності не змінюватимуть, при цьому в регіоні забороняється проведення масових заходів.

Тернопіль

У Тернопільській області ухвалили рішення про дистанційну роботу співробітників держорганів з 23 по 25 серпня. Приватні структури також закликають організувати віддалену роботу.