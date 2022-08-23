Посольство США закликало своїх громадян покинути Україну [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян, які знаходяться на території України, покинути країну. Про це свідчить заява посольства США в Україні.
Це пов'язано із підвищеною загрозою ракетних ударів.
Держдепартамент володіє інформацією, що росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно.
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Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $775 млн. Він включатиме ракети для HIMARS, 16 гаубичних систем, 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів із протимінним захистом і 1000 протитанкових комплексів Javelin.
Інформація про використання в Україні ракет американського виробництва, призначених для визначення місцезнаходження та знищення станцій радіолокацій (РЛС), з'явилася ще на початку серпня. Про це повідомляли російські блогери, які нібито виявили фрагменти HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), які вразили російський зенітно-ракетний комплекс
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Офіційного рішення ще немає, але Сполучені Штати готуються надати Україні новий пакет військової допомоги - на один мільярд доларів. Про це повідомляє агентство Reuters. За інформацією якого, до цього - вісімнадцятого пакета - увійдуть боєприпаси для далекобійної зброї.