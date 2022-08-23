Колишній глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький оголошений в розшук. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У ОГП пояснили, що прокурори звернулися з відповідним клопотанням у зв'язку з неявками Тупицького на судові засідання.

У березні 2022 року він з порушенням обов'язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав за межі України і сьогодні на територію України не повернувся.

Там також додали, що підтримують звинувачення щодо Тупицького та головного бухгалтера Конституційного Суду за фактом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи Держказначейства за ч. 2 ст. 361 КК.

За даними слідства, в жовтні 2018 року Тупицький, діючи в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Тетякова, підкупив свідка. Він вимагав, щоб той відмовився від надання свідчень у справі про рейдерство активів Зуївського енергомеханічного заводу (з 2014 року на окупованій частині Донецької області).

Також Тупицький у 2018-2019 роках неодноразово давав слідчому у цій же кримінальній справі завідомо неправдиві свідчення.