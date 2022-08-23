Грибний сезон у Карпатах зазвичай триває аж до кінця жовтня

Натомість без проблем і загрози для життя грибів можна назбирати у Карпатах. Звісно, якщо брати винятково їстівні. Там уже стартував сезон "гриболовлі". Щоправда, зі значним запізненням - через несприятливу погоду. Затяті грибники активно публікують перші фото своїх успішних походів у ліс.

Чи багатий цьогоріч врожай? Які ціни на дари природи? І скільки можна заробити на свіжих та сушених білих - розкаже Жанна Дутчак.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Наше "тихе полювання" ми розпочинаємо з ринку в Івано-Франківську. Ось цей знаходиться недалеко від мого дому. Щороку грибами тут починають торгувати на початку липня - саме в цей час у Карпатах стартує грибний сезон. На календарі вже майже кінець літа, а білих грибів на прилавках - я ще не бачила. Чому немає? І коли чекати? Йдемо питати.

Торгують тут люди з ближніх до Івано-Франківська сіл. Продають домашні молоко, сир, сметану, овочі, фрукти… А ось із дарами лісу на базарі - нині не густо. Гриби ми знайшли лише у пані Люби. Це підберезники.

Люба, продавчиня:

Починаються зараз якраз. Перше козарики, підберезники, а потім білі будуть починатися в горах вже є трохи. І у нас тоже вже починаються.

Зазвичай, перші врожаї пані Люба збирає вже у червні. Але цьогоріч, каже, грибний сезон змістився майже на два місяці! Через спекотне і посушливе літо. Зливи на Прикарпатті пройшли всього кілька днів тому. Й одразу ж почали з'являтися гриби. Відправляємось до лісу за ними й ми.

Те, що в лісі вже є гриби, можна зрозуміти - навіть не заходячи у хащі. Ними масово торгують обабіч траси.

Михайло, грибник:

Екологічно чистий продукт. Ади ось це і ще осьди троха.

Аби все це назбирати довелося добряче походити, каже пан Михайло. На ногах він із четвертої ранку. Втім, ділиться, у порівнянні з минулим роком - грибів у рази менше!

Михайло, грибник:

Нині назбирав найбільше…за цей рік, а так то це малий кошик. Нема так багато. - Але ви ж назбирали. - Бо я знаю де. Але дуже мало. Мало таки дуже мало. Але може вижиємо. Може вижиємо.

Продаж дарів природи для Михайла - головний заробіток. Як і для багатьох родин у цьому селі. Попри небагатий цьогорічний врожай ціни на гриби продавці майже не піднімали. За кошик білих просять двісті гривень, підберезники віддають по сто. І попит шалений. Не встигають грибники розкластися, як товар - розмітають.

Давайте нам о цей кошик…

Цього року вперше …- А що не було грибів? - Не було. - Що будуте робити із такою купою грибів. - Суп, сделаем суп из грибов. А підберезники пожаримо із цибулею..та в сметані. - А як вам ціни? - Для мене трохи задорого.

А ми рушаємо до лісу. Біля входу зустрічаємо пана Івана… з майже повним пакетом грибів!

Це гриб, справжній білий. Тут ще два маленьких є…я чуть його не переїхав. На дорозі були.

Чоловік каже: спеціально по гриби він до лісу не йшов. Усе це назбирав просто, їдучи до кума за молоком.

Іван, житель села Лісний Хлібичин:

Це я по дорозі, не ходив аби ходити, там попри поле метрів десять там є поле осока, берізки.

Пан Василь назбирав удвічі більшу купку, ніж його односельчанин. Але в нього - теж переважно підберезники. За білими, каже, треба йти далі. Просимо місцевих показати нам грибні місця.

Там село є за лісом. І ось по таких корчиках можете знайти такі козарі. - То ви кажете йти прямо просто по полях? - Старайтеся по полях козарів знайдете ось таких.

Але ми хочемо знайти справжні білі гриби. Та перш ніж іти до лісу, відповідно екіпіруємося.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ну що ж… гумаки оділа, куди йти шукати гриби ми знаємо. Вирушаємо на тихе полювання.

На Прикарпатті збирати гриби можна в будь-якому лісі. Але в тих областях, де тривали чи й досі точаться бойові дії, тихе полювання зараз краще взагалі скасовувати. Росіяни залишають у лісах чимало небезпечних пасток: розтяжки, снаряди, що не розірвалися. Тож якщо на вході стоїть табличка: "йти до лісу заборонено"- її у жодному разі не можна ігнорувати!

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ну що ж ходили ми не довго - хвилин двадцять. Але на жаль безрезультатно. Як бачите пакет в мене порожній. Нічого не знайшла. Варіантів два - або немає грибів, або просто я не вмію їх шукати…

Хай там як, а шансів знайти гриби цьогоріч буде ще достатньо. Грибний сезон у Карпатах зазвичай триває аж до кінця жовтня.