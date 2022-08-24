Посольство США випустило нове попередження із закликом покинути Україну [ Редагувати ]
Посольство США в Києві знову закликало своїх громадян покинути Україну.
Про це йдеться в заяві посольства США в Україні.
Відомство попереджає про збільшену ймовірність російських військових ударів по Україні найближчими днями.
"У Держдепартаменту є інформація, що Росія активізує зусилля з ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями", - йдеться в повідомленні посольства.
Для виїзду рекомендується використовувати приватний наземний транспорт.
по темі
Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян, які знаходяться на території України, покинути країну.
Снаряди Excalibur планують передати ЗСУ в одному із наступних пакетів допомоги. Ці снаряди не були включені до останнього траншу допомоги на $775 млн.
Працівникам установ, розташованих в Урядовому кварталі Києва, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Раді та Кабміні
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі $775 млн. Він включатиме ракети для HIMARS, 16 гаубичних систем, 15 розвідувальних безпілотників Scan Eagle, 40 автомобілів із протимінним захистом і 1000 протитанкових комплексів Javelin.
Інформація про використання в Україні ракет американського виробництва, призначених для визначення місцезнаходження та знищення станцій радіолокацій (РЛС), з'явилася ще на початку серпня. Про це повідомляли російські блогери, які нібито виявили фрагменти HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), які вразили російський зенітно-ракетний комплекс
США не проти ударів по окупованому Криму американською зброєю, якщо Київ вважатиме їх за необхідне. Про це заявив високопосадовий представник американської адміністрації, ім'я якого не називається, передає видання Politico