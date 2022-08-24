ЗСУ ліквідували майже 46 тисяч військових росії за шість місяців війни [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну втрати росії склали 45700 військовослужбовців. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати росії на 24 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45700 (+150) осіб ліквідовано;
- танків - 1924 (+3);
- бойових броньованих машин - 4243 (+5);
- артилерійських систем - 1036 (+3);
- РСЗВ - 266 (+0);
- засоби ППО - 147 (+1);
- літаків - 234 (+0);
- вертольотів - 199 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 819 (+2);
- крилаті ракети - 196 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10);
- спеціальної техніки - 99 (+0).
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